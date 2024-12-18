الشيخ الحريزي يقدم على خطوة جديدة بشان المهرة - أخبار كلمتك

‏في خطوة تؤكد على التمسك بالأمن والاستقرار، عقدت لجنة الاعتصام السلمي في محافظة المهرة اجتماعاً استثنائياً برئاسة الشيخ علي سالم الحريزي.

‏ يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التوترات ومحاولات زرع الفتنة التي تستهدف المحافظة.

‏وأكد الشيخ الحريزي أن أبناء المهرة يرفضون رفضا قاطعاً أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، مشدداً على أهمية الحفاظ على السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار.

‏ودعا الاجتماع جميع أبناء المهرة إلى التكاتف والوحدة لمواجهة التحديات التي تستهدف المحافظة، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود لحماية المهرة من أي تهديدات.

‏وأشاد المجتمعون بمواقف أبناء المهرة الذين يرفضون كل المحاولات التي تستهدف أمنهم واستقرارهم، مؤكدين قدرتهم على إفشال أي مخططات تستهدف المحافظة كما فعلوا في السابق.

‏وقرر الاجتماع تشكيل لجان مجتمعية في جميع مديريات المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار وحشد الجهود لرفض أي مخططات تستهدف المهرة.

‏المصدر

‏اعتصام أبناء المهرة