الشيخ الحريزي يقدم على خطوة جديدة بشان المهرة - أخبار كلمتك

في خطوة تؤكد على التمسك بالأمن والاستقرار، عقدت لجنة الاعتصام السلمي في محافظة المهرة اجتماعاً استثنائياً برئاسة الشيخ علي سالم الحريزي.
يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التوترات ومحاولات زرع الفتنة التي تستهدف المحافظة.
وأكد الشيخ الحريزي أن أبناء المهرة يرفضون رفضا قاطعاً أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، مشدداً على أهمية الحفاظ على السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار.
ودعا الاجتماع جميع أبناء المهرة إلى التكاتف والوحدة لمواجهة التحديات التي تستهدف المحافظة، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود لحماية المهرة من أي تهديدات.
وأشاد المجتمعون بمواقف أبناء المهرة الذين يرفضون كل المحاولات التي تستهدف أمنهم واستقرارهم، مؤكدين قدرتهم على إفشال أي مخططات تستهدف المحافظة كما فعلوا في السابق.
وقرر الاجتماع تشكيل لجان مجتمعية في جميع مديريات المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار وحشد الجهود لرفض أي مخططات تستهدف المهرة.
المصدر
اعتصام أبناء المهرة
0 تعليق