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الشيخ الحريزي يقدم على خطوة جديدة بشان المهرة - أخبار كلمتك

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الشيخ الحريزي يقدم على خطوة جديدة بشان المهرة - أخبار كلمتك

الشيخ الحريزي يقدم على خطوة جديدة بشان المهرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:02 مساءً - كلمتك/خاص:

‏في خطوة تؤكد على التمسك بالأمن والاستقرار، عقدت لجنة الاعتصام السلمي في محافظة المهرة اجتماعاً استثنائياً برئاسة الشيخ علي سالم الحريزي.

‏ يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التوترات ومحاولات زرع الفتنة التي تستهدف المحافظة.

‏وأكد الشيخ الحريزي أن أبناء المهرة يرفضون رفضا قاطعاً أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، مشدداً على أهمية الحفاظ على السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار.

‏ودعا الاجتماع جميع أبناء المهرة إلى التكاتف والوحدة لمواجهة التحديات التي تستهدف المحافظة، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود لحماية المهرة من أي تهديدات.

‏وأشاد المجتمعون بمواقف أبناء المهرة الذين يرفضون كل المحاولات التي تستهدف أمنهم واستقرارهم، مؤكدين قدرتهم على إفشال أي مخططات تستهدف المحافظة كما فعلوا في السابق.

‏وقرر الاجتماع تشكيل لجان مجتمعية في جميع مديريات المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار وحشد الجهود لرفض أي مخططات تستهدف المهرة.

‏المصدر 
‏اعتصام أبناء المهرة

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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