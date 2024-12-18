شاهد ماذا حدث اليوم في خور مكسر (سار) - أخبار كلمتك

تشهد محطة الوزن المحوري في منطقة الرحاب بمديرية خورمكسر بالعاصمة عدن، أعمال تفريغ الأوزان الزائدة والمخالفة للقانون التي تنفذها الفرق الفنية التابعة لصندوق صيانة الطرق والجسور - الإدارة العامة عدن.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة الطرق والجسور والحفاظ عليها من الأضرار الناتجة عن الحمولة الزائدة للمركبات والشاحنات. ويؤكد الصندوق أن الالتزام بالقوانين المنظمة للأوزان المحورية يسهم في إطالة عمر البنية التحتية للطرق ويقلل من تكاليف الصيانة المتكررة.

الصندوق دعا جميع السائقين والشركات إلى الالتزام بالأوزان القانونية المسموح بها تجنبًا للإجراءات القانونية التي يتم تطبيقها على المخالفين.