الرياضة - 02:16 - أبرزها ريال مدريد ضد باتشوكا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - أبرزها ريال مدريد ضد باتشوكا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

لقد حان وقتي نعم أنا الأفضل، فينيسيوس يوجه رسالة قوية لمنتقدي فوزه بجائزة "ذا بيست" - أخبار كلمتك

لقد حان وقتي نعم أنا الأفضل، فينيسيوس يوجه رسالة قوية لمنتقدي فوزه بجائزة "ذا بيست" - أخبار كلمتك

أمريكا تتعهد بضرب الحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

أمريكا تتعهد بضرب الحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

خبير يفجر مفاجأة: عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ"فيفا" - أخبار كلمتك

خبير يفجر مفاجأة: عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ"فيفا" - أخبار كلمتك

مكتب نتنياهو يكشف حقيقة الموافقة على تسهيل المسار لقيام دولة فلسطينية - أخبار كلمتك

مكتب نتنياهو يكشف حقيقة الموافقة على تسهيل المسار لقيام دولة فلسطينية - أخبار كلمتك

249.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

249.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

الكشف عن ليلة صعبة في صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن ليلة صعبة في صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن اخر مستجدات جريمة مروعة في صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن اخر مستجدات جريمة مروعة في صنعاء - أخبار كلمتك

الجوزاء: ستكون حالتك المالية جيدة.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الجوزاء: ستكون حالتك المالية جيدة.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

خادمة القرآن الكريم لمدة 70 عاما، قصة الشيخة توحيدة عثمان التي نعاها وزير الأوقاف - أخبار كلمتك

خادمة القرآن الكريم لمدة 70 عاما، قصة الشيخة توحيدة عثمان التي نعاها وزير الأوقاف - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

أمريكا تتعهد بضرب الحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أمريكا تتعهد بضرب الحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

أمريكا تتعهد بضرب الحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:57 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشف قائد قوات الأسطول الأمريكي الخامس، الأدميرال داريل كودل، عن حجم التهديدات التي تواجه الشحن التجاري في مضيق باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر بسبب الهجمات الحوثية المدعومة من إيران. وأكد كودل خلال فعالية لرابطة البحرية الأمريكية أن منع تدفق الأسلحة والطائرات بدون طيار من إيران إلى الحوثيين هو المفتاح لضمان أمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأوضح كودل أن الحوثيين نفذوا نحو 80 هجومًا على سفن تجارية في مضيق باب المندب منذ أكتوبر 2023، ما دفع مئات السفن التجارية وشركات الشحن الكبرى إلى اتخاذ طريق أطول حول إفريقيا لتجنب المخاطر، متخلين عن الطريق الأقصر الذي يمر عبر قناة السويس.

وقال كودل إن البحرية الأمريكية لن تتنازل عن هذا الممر المائي للحوثيين، مؤكداً أن القوات البحرية الفرنسية والبريطانية ستنضم قريباً إلى العمليات في المنطقة لتعزيز الأمن البحري.

وشدد الأدميرال كودل على أهمية قواعد اشتباك مرنة تعكس التحديات المتغيرة، بحيث لا تقتصر البحرية على رد الفعل فقط، بل تتخذ خطوات استباقية لمنع الهجمات. وأشار إلى تطوير البحرية العالمية لعمليات سريعة لضبط الأنظمة السيبرانية والرادارية، حيث باتت التقييمات الدفاعية تُنجز في غضون أيام بدلاً من شهور.

وكشف كودل أن البحرية الأمريكية تدرس استخدام خيارات تسليح أقل تكلفة مثل صواريخ "كويوت" أو "هيلفاير" لتدمير الأسلحة الحوثية القادمة، بدلاً من صواريخ SM-3 أو SM-6 التي تبلغ تكلفتها ملايين الدولارات، مؤكداً أن التحدي يكمن في الموازنة بين الكفاءة والتكلفة في المواجهة.

وأضاف كودل أن القوات البحرية الأمريكية أدركت الضغوط النفسية والبدنية التي تواجه الطواقم البحرية والطيارين خلال الانتشار الطويل في مناطق القتال، مشدداً على ضرورة تقديم الرعاية لهم ولأسرهم بعد انتهاء مهامهم.

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق