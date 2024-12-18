أمريكا تتعهد بضرب الحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

كشف قائد قوات الأسطول الأمريكي الخامس، الأدميرال داريل كودل، عن حجم التهديدات التي تواجه الشحن التجاري في مضيق باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر بسبب الهجمات الحوثية المدعومة من إيران. وأكد كودل خلال فعالية لرابطة البحرية الأمريكية أن منع تدفق الأسلحة والطائرات بدون طيار من إيران إلى الحوثيين هو المفتاح لضمان أمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأوضح كودل أن الحوثيين نفذوا نحو 80 هجومًا على سفن تجارية في مضيق باب المندب منذ أكتوبر 2023، ما دفع مئات السفن التجارية وشركات الشحن الكبرى إلى اتخاذ طريق أطول حول إفريقيا لتجنب المخاطر، متخلين عن الطريق الأقصر الذي يمر عبر قناة السويس.

وقال كودل إن البحرية الأمريكية لن تتنازل عن هذا الممر المائي للحوثيين، مؤكداً أن القوات البحرية الفرنسية والبريطانية ستنضم قريباً إلى العمليات في المنطقة لتعزيز الأمن البحري.

وشدد الأدميرال كودل على أهمية قواعد اشتباك مرنة تعكس التحديات المتغيرة، بحيث لا تقتصر البحرية على رد الفعل فقط، بل تتخذ خطوات استباقية لمنع الهجمات. وأشار إلى تطوير البحرية العالمية لعمليات سريعة لضبط الأنظمة السيبرانية والرادارية، حيث باتت التقييمات الدفاعية تُنجز في غضون أيام بدلاً من شهور.

وكشف كودل أن البحرية الأمريكية تدرس استخدام خيارات تسليح أقل تكلفة مثل صواريخ "كويوت" أو "هيلفاير" لتدمير الأسلحة الحوثية القادمة، بدلاً من صواريخ SM-3 أو SM-6 التي تبلغ تكلفتها ملايين الدولارات، مؤكداً أن التحدي يكمن في الموازنة بين الكفاءة والتكلفة في المواجهة.

وأضاف كودل أن القوات البحرية الأمريكية أدركت الضغوط النفسية والبدنية التي تواجه الطواقم البحرية والطيارين خلال الانتشار الطويل في مناطق القتال، مشدداً على ضرورة تقديم الرعاية لهم ولأسرهم بعد انتهاء مهامهم.