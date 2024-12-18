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12 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار مع لبنان - أخبار كلمتك

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12 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار مع لبنان - أخبار كلمتك

12 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار مع لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:35 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 خرقا لوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، أسفر أحدها عن إصابة 3 أشخاص.

خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان 

وبذلك يرتفع عدد خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار منذ سريانه قبل 20 يوما إلى 248 خرقا.

وتركزت خروقات جيش الاحتلال خلال ال24 ساعة الماضية  في قضاء صور بمحافظة الجنوب (جنوب لبنان)، وقضاءي مرجعيون وحاصبيا بمحافظة النبطية (جنوب لبنان)، وقضاءي راشيا والبقاع الغربي بمحافظة البقاع (شرق لبنان).

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تحذيرات لإسرائيل من خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان 

ومنذ 27 نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في الثامن من أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي.

وحذرت المنظمات الدولية إسرائيل من خطورة الخروقات التي تقوم بها على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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