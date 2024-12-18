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حكومة نتنياهو تخطط لحجب الثقة عن المستشارة القضائية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء أو حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تخطط لعقد جلسة استماع للمستشارة القانونية غالي بهاراف ميارا، حيث سيعرض الوزراء خلالها قائمة بالتدخلات التي يرون أنها أضرت بأداء الحكومة، وفقا لتقييمهم.

حكومة نتنياهو تستعد لحجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة

ويأتي ذلك بعدما صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الأسبوع الماضي، على مقترح لمناقشة إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

ومن المتوقع أن يتم التصويت بعد الجلسة على اقتراح حجب الثقة عن المستشارة القانونية. ووفقًا لمصادر إسرائيلية تحدثت مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يبدو أن هذه الخطوة قد تكون مرضية له في المرحلة الحالية، على حد قوله.

مشروع التعديلات القضائية التي اقترحها نتنياهو

ويتهم اليمن المتطرف المستشارة القضائية للحكومة بممارسة سلطتها "انطلاقا من آراء يسارية"، تضر بعمل الائتلاف الحكومي، كذلك اختراع "عوائق قانونية لا أساس لها من الصحة" وتجاوز حدود التفويض القانوني الممنوح لها، لعرقلة سياسات الحكومة، كما يقولون.

ومطلع فبراير 2023، نشرت ميارا رأيا قانونيا أعربت فيه عن معارضتها خطة إصلاح القضاء التي قدمها وقتها وزير العدل ياريف ليفين بالاتفاق مع نتنياهو، ووصفتها المعارضة بالانقلاب السلطوي.

كما طالبت ميارا أكثر من مرة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق السابع من أكتوبر 2023، وهو ما أثار غضب نتنياهو وحزبه الذين يطالبون بتشكيل لجنة "سياسية" محدودة الصلاحيات.

وميارا هي المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية منذ السابع من فبراير 2022، وتتولى المنصب (لمدة 6 سنوات) بقرار من وزير العدل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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