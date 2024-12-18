يربط شمال القاهرة بجنوبها.. كل ما تريد معرفته عن الخط السادس لـ مترو الأنفاق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - الخط السادس لمترو الأنفاق.. يبحث العديد من المواطنين ومترددي مترو الأنفاق عن تفاصيل إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق الجديد، التي تستعد الدولة في تنفيذه للمواطنين.

الخط السادس لمترو الأنفاق

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخط السادس لمترو الأنفاق، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هــنـــــــــــا.

أهداف الخط السادس لمترو الأنفاق

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، عن أهداف التوسع في خطوط مترو الأنفاق، وعمل خط سادس ليكون امتداد من طريق السخنة وحتى القاهرة الجديدة، وجاءت كالتالي:

- الحفاظ على الوقت عن طريق تخفيف الاختناقات المرورية.

- تقليل عدد الرحلات السطحية لوسائل النقل المختلفة.

- ربط شمال القاهرة بجنوبها.

- تلبية مطالب النقل الكثيفة على طول الخط من منطقة الخصوص شمالاً وحتى منطقة المعادى الجديدة.

- تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي بالمناطق التي يمر بها مترو الخط السادس.

- المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع النقل بمدينة القاهرة.

- المحافظة على البيئة الطبيعية والاجتماعية وصحة المواطنين نتيجة تقليل التلوث البيئي والضوضاء.

- تبادل الخدمة مع خطوط المترو.

- يتقاطع الخط السادس لمترو الأنفاق مع كل من الخط الأول والثالث والرابع.

- خفض زمن الرحلات للركاب على طول مسار الخط.

- توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

تفاصيل الخط السادس لمترو الأنفاق

- يبلغ طول الخط السادس لمترو الأنفاق 38.6 كم.

- تصل عدد محطات الخط السادس لمترو الأنفاق لــ 26 محطة.

-يمتد الخط السادس لمترو الأنفاق في مسار موازٍي للخط الأول.

- سيربط الخط السادس لمترو الأنفاق شمال القاهرة بجنوبها.

- يمتد الخط السادس لمترو الأنفاق من منطقة الخصوص شمالًا وحتى المعادي الجديدة.

- يمتد الخط السادس لمترو الأنفاق جنوبًا حتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد.

- يتبادل الخط السادس لمترو الأنفاق الخدمة مع الخط الأول للمترو في محطتي الدمرداش وطره البلد.

- يتبادل الخط السادس لمترو الأنفاق مع الخط الثالث للمترو في محطة العباسية.

- يتبادل الخط السادس لمترو الأنفاق مع الخط الرابع للمترو في محطة السيدة عائشة.

محطات الخط السادس لمترو الأنفاق

- محطة الخصوص.

- محطة الدائري.

- محطة بهتيم.

- محطة 23 يوليو.

- محطة مسطرد.

- محطة عزبة الريس.

- محطة السواح.

- محطة الوايلي.

- محطة الزاوية الحمراء.

- محطة الدمرداش.

- محطة العباسية.

- محطة صلاح سالم.

- محطة نادي الشرطة.

- محطة حديقة الأزهر.

- محطة السيدة عائشة.

- محطة مجري العيون.

- محطة المحجر.

- محطة البساتين.

- محطة المركز الأوليمبي.

- محطة مدينة المعراج.

- محطة وادي دجلة.

- محطة زهراء المعادي.

- محطة القطامية.

- محطة المعادي الجديدة.

- محطة شرق المعادي.

- محطة طرة البلد.