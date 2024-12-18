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مشاهير العرب - تكريم بشرى في الدورة الأولى لمهرجان «Social Media Festiva» في 24 ديسمبر - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تكريم بشرى في الدورة الأولى لمهرجان «Social Media Festiva» في 24 ديسمبر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تكريم بشرى في الدورة الأولى لمهرجان «Social Media Festiva» في 24 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - تعيش النجمة بشرى، حالة من النشاط الفني في الفترة الأخيرة ونجاح دورها في مسلسل «طبيبة شرعية» الذي تم عرضه موسم رمضان الماضي.

قررت إدارة مهرجان Social Media Festival برئاسة الأستاذ بسام عبد النبي تكريم الفنانة بشرى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر ديسمبر الجاري بأحد فنادق الإسكندرية.

ويأتي تكريم الفنانة بشرى بناءا على استفتاء الجمهور الذي أختارها «النجمة الأكثر تأثيرا على السوشيال ميديا» في المجتمع المصري والعربي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة "بشرى" فيلم أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم ومن إخراج علي إدريس ومسلسل طبيبة شرعية بطولة نضال الشافعي، مروة عبد المنعم، ياسر علي ماهر ومن إخراج شادي أبو شادي الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي وتم تكريم بشرى عن المسلسل في ملتقى التميز والإبداع الأسبوع الماضي.

كما أن النجمة بشرى طرحت منذ فترة قصيرة آخر أعمالها الغنائية بيني وبينك كلمة.

من ناحية أخرى تعود بشرى، إلى الدراما التلفزيونية موسم رمضان 2025 بمسلسل «سيد الناس» وهو من إخراج محمد سامي.

مهرجان Social Media Festival يعتمد في دورته الأولى على السوشيال ميديا الخاصة بالفنانين والشخصيات العامة وتأثيرهم في المجتمع المصري.

يكرم مهرجان Social Media Festival كوكبة من النجوم وهم: بشرى، تامر عبد المنعم، نهال عنبر، طارق النهري، عمرو رمزي، تامر فرج، عبير منير، ياسر الزنكلوني، إيناس عزالدين، زينة منصور، جلال الزكي.

ومن جانبه صرح الأستاذ بسام عبد النبي رئيس المهرجان وقال: مهرجان Social Media Festival هو الأول من نوعه الذي يقام على أساس إختيار الجمهور للفنانين والشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع.

وأضاف "عبد النبي" تم إختيار الفنانين والشخصيات العامة المكرمة بناءا على إستفتاء الجمهور وليس لإدارة المهرجان تدخل في هذه الإختيارات.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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