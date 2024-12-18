موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول - أخبار كلمتك

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول - أخبار كلمتك

رغم تعرضه لدوار، مدبولي يلتقي مسئولين من شركات إماراتية لبحث مشروعات استثمارية - أخبار كلمتك

رغم تعرضه لدوار، مدبولي يلتقي مسئولين من شركات إماراتية لبحث مشروعات استثمارية - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تحذر من ظاهرة "التسطيح" على القطارات - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تحذر من ظاهرة "التسطيح" على القطارات - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين يسعى لخوض مباريات ودية مع نظرائه المتأهلين لأمم إفريقيا قبل البطولة - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين يسعى لخوض مباريات ودية مع نظرائه المتأهلين لأمم إفريقيا قبل البطولة - أخبار كلمتك

عمر كمال يثير الرعب في مران الأهلي بعد مشادة مع أحد زملائه وإصابته بقطع في شريان يده - أخبار كلمتك

عمر كمال يثير الرعب في مران الأهلي بعد مشادة مع أحد زملائه وإصابته بقطع في شريان يده - أخبار كلمتك

تشافي هيرنانديز يقترب من تدريب عملاق الكرة الإيطالية - أخبار كلمتك

تشافي هيرنانديز يقترب من تدريب عملاق الكرة الإيطالية - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن دور السعودية في قرار الحرب مع الحوثي حال إتخاذه - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن دور السعودية في قرار الحرب مع الحوثي حال إتخاذه - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروعات استثمارية.. مدبولي يلتقي عددا من مسؤولي الشركات الإماراتية - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروعات استثمارية.. مدبولي يلتقي عددا من مسؤولي الشركات الإماراتية - أخبار كلمتك

لإجراء عمليات العيون بالمجان.. بروتوكول تعاون بين مؤسسة قادرون ومستشفى رمد ملوي - أخبار كلمتك

لإجراء عمليات العيون بالمجان.. بروتوكول تعاون بين مؤسسة قادرون ومستشفى رمد ملوي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - خلال 48 ساعة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على البلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - خلال 48 ساعة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على البلاد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«الوزراء» يوافق على الاكتتاب في زيادة رأس المال القابل للاستدعاء ببنك التنمية الأفريقي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«الوزراء» يوافق على الاكتتاب في زيادة رأس المال القابل للاستدعاء ببنك التنمية الأفريقي - أخبار كلمتك

«الوزراء» يوافق على الاكتتاب في زيادة رأس المال القابل للاستدعاء ببنك التنمية الأفريقي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.7 ألف سهم.

وتدعم هذه الخطوة دور مصر الفاعل في دعم جهود بنك التنمية الأفريقي، باعتباره أحد أهم وأكبر المُؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، وتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً مع البنك، لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تأتي مساهمة مصر في المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك، كما تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الأفريقي في مصر وضعاً مميزاً يتسق مع مكانتها ووضعيتها في البنك حيث بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك منذ عام 1974 وحتى عام 2024 ما يزيد على 7.5 مليار دولار تم توجيهها إلى تمويل العديد من المشروعات الإنمائية المهمة في مختلف القطاعات، واعتمد البنك تحديداً في عام 2023 عمليات في مصر تخطت قيمتها نحو 600 مليون دولار.

اقرأ أيضاً
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون المرور

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة «فوربس جلوبال هولدنج» والوفد المرافق له

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الصغرى هتوصل لـ 6، درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق