الرياضة - 11:56 - تحديث لحظة بلحظة للمعدن الأصفر.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء 18 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - استقر سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في سوق الصاغة بـ مصر، وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3248.5 جنيه للبيع، 3231.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

- سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 نحو 4331.5 جنيه للبيع، 4308.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 نحو 3970.5 جنيه للبيع، 3949.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 نحو 3790 جنيها للبيع، 3770 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 نحو 3248.5 جنيه للبيع، 3231.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 نحو 2526.75 جنيه للبيع، 2513.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 نحو 2165.75 جنيه للبيع، 2154.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 نحو 1624.25 جنيه للبيع، 1615.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 نحو 30320 جنيها للبيع، 30160 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

- سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 نحو 2647.27 دولار للبيع، 2647 دولارا للشراء.

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بدون مصنعية

بلغ سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4331 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

وصل سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3790 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

وسجل سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3248 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

وأصبح سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء بقيمة 30320 جنيها.

وسعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء، سجل 2648 دولارا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.