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خبير يفجر مفاجأة: عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ"فيفا" - أخبار كلمتك

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خبير يفجر مفاجأة: عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ"فيفا" - أخبار كلمتك

خبير يفجر مفاجأة: عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ"فيفا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:55 صباحاً - إنبي، أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن عقد إعارة ثنائي نادي إنبي زياد كمال ومحمد حمدي، إلى الزمالك مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

 

بنود في عقود اللاعبين تخالف لوائح الفيفا

وقال العمايرة، في تصريحات تليفزيونية: "هناك دليل للأندية بشأن الأشياء المحظور وضعها في العقود، أبرزها وضع بند نسبة المشاركة وحالة عدم المشاركة يسدد مقابل مادي، وهو الموجود في عقد إعارة محمد حمدي من إنبي إلى الزمالك".
 

محمد حمدي ظهير إنبي، كلمتك

إلزام النادي بإشراك اللاعب في نسبة معينة بالمباريات باطل

وتابع العمايرة: "الأمر تكرر في حالة بين ليفربول وسيركل البلجيكي، وشهد وجود بند بإلزام النادي بمشاركة اللاعب في نسبة معينه، واللجنة التأديبية هي من اكتشفت الأمر وحققت فيه، وتم إحالة الأمر إلى الفيفا بسبب أن الناديين من دولتين مختلفتين".

 

وأوضح: "اللجنة أكدت أن النادي البلجيكي أصبح تحت سيطرة ليفربول، بسبب نسبة مشاركة اللاعب، وتم وضع عقوبة على الناديين، غرامة مالية بجانب تحذيرهم من تكرار الأمر".
 

إنبي معرض للعقوبة بسبب جهله بلوائح الفيفا

وأكمل العمايرة: "على لجنة الانضباط إلغاء البنود الخاصة بنسبة المشاركة في عقود إعارة ثنائي إنبي زياد كمال ومحمد حمدي مع الزمالك، وفقا للوائح الفيفا، وفي حال مطالبة إنبي بالنسبة وعدم سداد الزمالك وتقديم شكوى، سيتم معاقبة الفريق البترولي".
 

وأردف:" ليس من حق أي نادي وضع بند في عقد احتراف أي لاعب بأنه لا يحق له العودة للدوري المصري بعد مدة معينه، وهو بند مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مثل عقد عبدالله السعيد مع الأهلي".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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