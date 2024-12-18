رئيس البنك الأهلي يكشف مفاجأة عن مصطفى شوبير: كنا قريبين من ضمه ووالده وافق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:50 صباحاً - أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن النادي كان قريب من التعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من ما يقرب من عامين.

وقال نصار، في تصريحات تليفزيونية: "كنا قريبين من التعاقد مع مصطفى شوبير، في وقت من الأوقات قبل أن يلعب مع الأهلي".

شوبير رحب بانضمام نجله إلى البنك الأهلي

وتابع رئيس نادي البنك الأهلي: "مصطفى شوبير رحب وكان يريد أن يلعب خاصة وأنه كان لا يشارك في المباريات مع الأهلي، وكنا نتابعه في المباريات التي يشارك فيها مع فريق الشباب".

وواصل أشرف نصار: "أحمد شوبير، رحب بانتقال نجله إلى البنك الأهلي، في حالة موافقة الأهلي، وكان الحديث عن استعارة اللاعب لكن النادي رفض وتمسك باستمراره".

ناصر منسي مهاجم الزمالك، كلمتك

حقيقة استعادة ناصر منسي من الزمالك

في سياق أخر، أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أنه لم يحدث أي تواصل أو اتفاق مع إدارة الزمالك، لعودة ناصر منسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال نصار: "جميع الصفقات تتراوح من 10 ملايين وأقل، والإعارة تكون في حدود 3 ملايين".

قيمة صفقة انتقال منسي إلى الزمالك

وتابع: "بيعنا ناصر منسي للزمالك مقابل 20 مليون جنيه، واستعارة حسام أشرف، ولم يحدث أي حديث رسمي مع الزمالك لعودة منسي في الصيف الماضي".

وواصل: "أسامة فيصل، تم شراءه من الزمالك، قبل انتهاء عقده مع الزمالك، وحسمنا الصفقة خوفًا من تجديد عقده اللاعب مع الزمالك، أو الرحيل لنادي آخر".

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