الجوافة بـ 25 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الجوافة بـ 25 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع البسلة والبصل وانخفاض جديد في الطماطم والبطاطس، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

ارتفاع البسلة والبصل وانخفاض جديد في الطماطم والبطاطس، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

طهران: "ديون الأسد" ستسددها الحكومة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

طهران: "ديون الأسد" ستسددها الحكومة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

رئيس البنك الأهلي: هدفنا الفوز بكأس الرابطة والمشاركة في السوبر المصري - أخبار كلمتك

رئيس البنك الأهلي: هدفنا الفوز بكأس الرابطة والمشاركة في السوبر المصري - أخبار كلمتك

تخفيض جديد، سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تخفيض جديد، سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

صور الأقمار ما بتكدبش، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

صور الأقمار ما بتكدبش، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

حمادة هلال يطرح أغنيته الجديدة يا ريت أهالينا ما ربونا، الليلة - أخبار كلمتك

حمادة هلال يطرح أغنيته الجديدة يا ريت أهالينا ما ربونا، الليلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:56 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:56 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ورشة عمل حول "المنتجات القابلة للتطبيق الصناعي" بالمركز القومي للبحوث - أخبار كلمتك

ورشة عمل حول "المنتجات القابلة للتطبيق الصناعي" بالمركز القومي للبحوث - أخبار كلمتك

رئيس البنك الأهلي يكشف مفاجأة عن مصطفى شوبير: كنا قريبين من ضمه ووالده وافق - أخبار كلمتك

رئيس البنك الأهلي يكشف مفاجأة عن مصطفى شوبير: كنا قريبين من ضمه ووالده وافق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

رئيس البنك الأهلي يكشف مفاجأة عن مصطفى شوبير: كنا قريبين من ضمه ووالده وافق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس البنك الأهلي يكشف مفاجأة عن مصطفى شوبير: كنا قريبين من ضمه ووالده وافق - أخبار كلمتك

رئيس البنك الأهلي يكشف مفاجأة عن مصطفى شوبير: كنا قريبين من ضمه ووالده وافق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:50 صباحاً - أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن النادي كان قريب من التعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من ما يقرب من عامين.

وقال نصار، في تصريحات تليفزيونية: "كنا قريبين من التعاقد مع مصطفى شوبير، في وقت من الأوقات قبل أن يلعب مع الأهلي".

 

شوبير رحب بانضمام نجله إلى البنك الأهلي

وتابع رئيس نادي البنك الأهلي: "مصطفى شوبير رحب وكان يريد أن يلعب خاصة وأنه كان لا يشارك في المباريات مع الأهلي، وكنا نتابعه في المباريات التي يشارك فيها مع فريق الشباب".

وواصل أشرف نصار: "أحمد شوبير، رحب بانتقال نجله إلى البنك الأهلي، في حالة موافقة الأهلي، وكان الحديث عن استعارة اللاعب لكن النادي رفض وتمسك باستمراره".

ناصر منسي مهاجم الزمالك، كلمتك

حقيقة استعادة ناصر منسي من الزمالك

في سياق أخر، أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أنه لم يحدث أي تواصل أو اتفاق مع إدارة الزمالك، لعودة ناصر منسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال نصار: "جميع الصفقات تتراوح من 10 ملايين وأقل، والإعارة تكون في حدود 3 ملايين".

 

قيمة صفقة انتقال منسي إلى الزمالك

وتابع: "بيعنا ناصر منسي للزمالك مقابل 20 مليون جنيه، واستعارة حسام أشرف، ولم يحدث أي حديث رسمي مع الزمالك لعودة منسي في الصيف الماضي".

وواصل: "أسامة فيصل، تم شراءه من الزمالك، قبل انتهاء عقده مع الزمالك، وحسمنا الصفقة خوفًا من تجديد عقده اللاعب مع الزمالك، أو الرحيل لنادي آخر".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رئيس البنك الأهلي: هدفنا الفوز بكأس الرابطة والمشاركة في السوبر المصري - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق