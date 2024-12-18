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موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:50 صباحاً - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء غد الخميس على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا والقنوات الناقلة 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء غد الخميس  على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز علي أن يتم نقلها عبر قنوات أون تايم سبورت.

إحالة ملف سيف الجزيري 

كشف مصدر بنادي الزمالك عن آخر تطورات تجديد عقد سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري 

وقال المصدر: تم إحالة ملف تجديد عقد سيف الجزيري لـ جروس المدير الفني من أجل البت في الأمر بالموافقة أو بعدمها لتجديد عقد اللاعب. 

زيزو وجلسة الحسم 

ويعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم  الأسبوع المقبل، من أجل التفاوض  حول تجديد تعاقده مع الزمالك.

ومن المقرر أن يتفاوض الزمالك مع اللاعب على بنود تجديد التعاقد بينهم ومدته في ظل ترحيب الطرفين بتجديد العقد.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن رسميًّا عن التعاقد مع كريستيان جروس لتدريب الفريق.

جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع كريستيان جروس يوم الأحد الماضي، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

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واتفق جروس مع إدارة الأبيض على التوقيع لمدة موسم قابل للتجديد بالإضافة للحصول على راتب 85 ألف دولار مع معاونيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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