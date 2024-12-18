بدء القمة المصرية الإندونيسية بالاتحادية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:09 مساءً - انطلقت بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية جلسة مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الإندونيسي، حيث عزفت الموسيقى السلامين لمصر وإندونيسيا كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرا الرئيس المنتخب لجمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة.

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