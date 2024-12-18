اليمن تشهد انخفاض كبير في درجات الحرارة لاول مرة - أخبار كلمتك

سجلت محطات الرصد الهيدرومناخية صباح اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة في عدد من المناطق اليمنية، حيث بلغت أدنى درجة حرارة في ذمار بـ -2 درجة مئوية، تليها البيضاء بـ -0.3 درجة مئوية، في حين سجلت مدن أخرى درجات قريبة من الصفر، مثل عمران (0 درجة) وصنعاء (0.6 درجة).
وفي المناطق الأكثر دفئًا نسبيًا، سجلت درجات الحرارة في كل من:
- سيئون: 3.4 درجة.
- الضالع: 7 درجات.
- المحويت: 7.5 درجة.
- إب: 7.8 درجة.
- الجوف: 8 درجات.
- عتق: 8.4 درجة.
- تعز وحجة: 9.2 درجة لكل منهما.
- ريمة: 9.6 درجة.
هذا الانخفاض اللافت في درجات الحرارة يعكس أجواء شتوية شديدة البرودة، خصوصًا في المناطق الجبلية، مع توقعات باستمرار موجة البرودة خلال الأيام المقبلة.
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