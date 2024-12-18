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اليمن تشهد انخفاض كبير في درجات الحرارة لاول مرة - أخبار كلمتك

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اليمن تشهد انخفاض كبير في درجات الحرارة لاول مرة - أخبار كلمتك

اليمن تشهد انخفاض كبير في درجات الحرارة لاول مرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:58 مساءً - كلمتك/ خاص

سجلت محطات الرصد الهيدرومناخية صباح اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة في عدد من المناطق اليمنية، حيث بلغت أدنى درجة حرارة في ذمار بـ -2 درجة مئوية، تليها البيضاء بـ -0.3 درجة مئوية، في حين سجلت مدن أخرى درجات قريبة من الصفر، مثل عمران (0 درجة) وصنعاء (0.6 درجة).  

وفي المناطق الأكثر دفئًا نسبيًا، سجلت درجات الحرارة في كل من:  
- سيئون: 3.4 درجة.  
- الضالع: 7 درجات.  
- المحويت: 7.5 درجة.  
- إب: 7.8 درجة.  
- الجوف: 8 درجات.  
- عتق: 8.4 درجة.  
- تعز وحجة: 9.2 درجة لكل منهما.  
- ريمة: 9.6 درجة.  

هذا الانخفاض اللافت في درجات الحرارة يعكس أجواء شتوية شديدة البرودة، خصوصًا في المناطق الجبلية، مع توقعات باستمرار موجة البرودة خلال الأيام المقبلة.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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