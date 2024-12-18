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اليافعي يحذر من ربط مصير الجنوب بصنعاء ويدعو اعادة النظر في هذا الامر - أخبار كلمتك

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اليافعي يحذر من ربط مصير الجنوب بصنعاء ويدعو اعادة النظر في هذا الامر - أخبار كلمتك

اليافعي يحذر من ربط مصير الجنوب بصنعاء ويدعو اعادة النظر في هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:58 مساءً - كلمتك/ خاص

حذر الصحفي ياسر اليافعي من خطورة ربط مصير الجنوب بصنعاء، واصفاً هذه الاستراتيجية بأنها خاسرة، مؤكداً أنها تخدم بشكل كامل مصالح ميليشيا الحوثي والداعمين لها، مما يشكل تهديداً كبيراً لاستقرار المنطقة.

وأوضح اليافعي أن الحل الأمثل يتمثل في تحويل المحافظات المحررة إلى نموذج ناجح، من خلال تقديم دعم سخي ومستدام يعالج حالة التخبط والانقسامات التي يعيشها الجنوب نتيجة الخلافات والتناقضات المفتعلة.

وأشار إلى أن الجهات الدولية الراعية للملف اليمني تمتلك كل الوسائل والإمكانات اللازمة لجعل الجنوب نموذجاً يحتذى به، لكن ترددها ينبع من حسابات مرتبطة بمستقبل صنعاء والشمال، وهو ما يُعد جوهر المشكلة وأساسها.

ودعا اليافعي إلى إعادة النظر في هذه الاستراتيجية لضمان استقرار المنطقة وتجنب المزيد من التوترات، مشدداً على ضرورة الفصل بين مصير الجنوب وصنعاء كخطوة أساسية لتحقيق السلام والتنمية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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