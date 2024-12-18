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«الوطنية للانتخابات» تختتم زيارتها لمدارس الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

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«الوطنية للانتخابات» تختتم زيارتها لمدارس الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

«الوطنية للانتخابات» تختتم زيارتها لمدارس الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:02 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء فعاليات زيارات الهيئة لمدارس محافظة الجيزة والتى استمرّت على مدار أسبوعين بهدف توعية وتثقيف الطالبات والطلبة بأهمية العملية الانتخابية والمشاركة فى الاستحقاقات الدستورية وذلك بزيارة مدرستى الشهيد هشام رفعت الإعدادية والشهيد هشام شتا الإعدادية.

الوطنية للانتخابات تختتم زيارتها لمدارس الجيزة
الوطنية للانتخابات تختتم زيارتها لمدارس الجيزة
الوطنية للانتخابات تختتم زيارتها لمدارس الجيزة
الوطنية للانتخابات تختتم زيارتها لمدارس الجيزة
الوطنية للانتخابات تختتم زيارتها لمدارس الجيزة

جاء ذلك في إطار الجولات الميدانية التي تقوم بها الهيئة بهدف توعية وتثقيف الطالبات والطلبة بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وذلك في ضوء البروتوكول المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التربية والتعليم لتعزيز وعي الطلاب بمعنى الديمقراطية والانتخابات.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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