بن سلمان يتحدث عن دور السعودية في قرار الحرب مع الحوثي حال إتخاذه - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن دور السعودية في قرار الحرب مع الحوثي حال إتخاذه - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروعات استثمارية.. مدبولي يلتقي عددا من مسؤولي الشركات الإماراتية - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروعات استثمارية.. مدبولي يلتقي عددا من مسؤولي الشركات الإماراتية - أخبار كلمتك

لإجراء عمليات العيون بالمجان.. بروتوكول تعاون بين مؤسسة قادرون ومستشفى رمد ملوي - أخبار كلمتك

لإجراء عمليات العيون بالمجان.. بروتوكول تعاون بين مؤسسة قادرون ومستشفى رمد ملوي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - خلال 48 ساعة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على البلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - خلال 48 ساعة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على البلاد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصور من الطفولة.. كيف تذكرت إيمي طلعت زكريا والدها في ذكرى رحيله؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصور من الطفولة.. كيف تذكرت إيمي طلعت زكريا والدها في ذكرى رحيله؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرض الحلقة الأخيرة.. صدقي صخر يروج لـ «رقم سري» | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرض الحلقة الأخيرة.. صدقي صخر يروج لـ «رقم سري» | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز الأفلام الفلسطينية المنافسة في الدورة الـ97 لجوائز الأوسكار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز الأفلام الفلسطينية المنافسة في الدورة الـ97 لجوائز الأوسكار - أخبار كلمتك

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد شركات روسية - أخبار كلمتك

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد شركات روسية - أخبار كلمتك

الشرع وهيئة تحرير الشام، أمريكا تكبل حكام سوريا الجدد بأصفاد قوائم الإرهاب - أخبار كلمتك

الشرع وهيئة تحرير الشام، أمريكا تكبل حكام سوريا الجدد بأصفاد قوائم الإرهاب - أخبار كلمتك

إصابة الشناوي تضع الأهلي في ورطة قبل لقاء شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

إصابة الشناوي تضع الأهلي في ورطة قبل لقاء شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

بيكسار تحذف قصة شخصية متحولة جنسيًا من مسلسل "Win or Lose" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بيكسار تحذف قصة شخصية متحولة جنسيًا من مسلسل "Win or Lose" - أخبار كلمتك

بيكسار تحذف قصة شخصية متحولة جنسيًا من مسلسل "Win or Lose" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:54 مساءً - أعلنت شركة الرسوم المتحركة الشهيرة، بيكسار، عن حذفها لقصة شخصية متحولة جنسيًا، من إحدى الحلقات مسلسل "Win or Lose".

وذكرت بيسكار، في بيان رسمي، أن سبب حذف الشخصية المثلية يعود إلى أن المسلسل موجه للأطفال الأصغر سنا، قائلة: "عندما يتعلق الأمر بالمحتوى المُوجه لجمهور أصغر سنًا، ندرك أن العديد من الآباء يفضلون مناقشة مواضيع معينة مع أطفالهم، وفقًا لشروطهم وتوقيتهم الخاص".

Image

تفاصيل مسلسل Win or Lose

وتدور أحداث مسلسل الرسوم المتحركة Win or Lose، حول فريق "بيسبول" مختلط في المرحلة الإعدادية يدعى "بيكلز".

وتركز كل حلقة من الحلقات الثماني، على حياة إحدى اللاعبات خارج الملعب، ووجهة نظرها سواء كانت لاعبة، أو أحد الوالدين، أو المدرب، أو الحكم.

مارفل تمنح الجمهور نظرة رسمية من أحداث مسلسل Daredevil: Born Again

أبطال Daredevil: Born Again يروجون لمسلسل في حدث ديزني

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

سيد رجب يعتذر عن عدم المشاركة بمسلسل "حسبة عمري" وعمرو عبد الجليل بديلا له - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق