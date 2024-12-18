"إير كايرو" تحصل على شهادة ECAR Part 145 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:21 مساءً - حصلت شركة إير كايرو الذراع الاقتصادي لقطاع الطيران المدني على شهادة (ECAR Part 145 line maintenance) لصيانة الطائرات ذاتيًا والمعتمدة من جانب سلطة الطيران المدني، ويأتى ذلك في ظل استمرار التعاون الوثيق مع شريكها الاستراتيجي مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي في مجال صناعة النقل الجوي، ودعم شركات الطيران لتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة التشغيلية.

كما وقّعت "إير كايرو" اتفاقيات استراتيجية مع كبرى شركات تصنيع الطائرات إيرباص وإمبراير، وATR لتأمين توريد قطع الغيار على المستوى العالم، حيث تمثل هذه الاتفاقيات نقلة نوعية ستُسهم في تحسين كفاءة عمليات الصيانة، ودعم التزام الشركة بالجاهزية التشغيلية، وتعزيز مستوى رضا العملاء.

وفى هذا السياق هنأ الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني شركة "إير كايرو" على هذا الإنجاز المتميز، مؤكدًا أن حصول الشركة على شهادة ECAR Part 145 (line maintenance)

باعتمادها في مجال صيانة الطائرات الذاتية بما يعكس الجهود المبذولة من فريق العمل بالشركة والتزامهم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ مضيفًا بأن " هذه الخطوة، إلى جانب توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية مع كبار مصنعي الطائرات، تمثل نقلة نوعية ستعزز من تنافسية "إير كايرو" إقليميًا ودوليًا، بما يدعم خطط الوزارة في النهوض بقطاع الطيران المدني ويعزز من مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ومن جانبه، أعرب الطيار أحمد شنن رئيس مجلس إدارة شركة "إير كايرو"، عن فخره بهذا الإنجاز فى حصول الشركة على هذه الشهادة والتي لم تكن تتحقق دون الدعم الكامل المقدم من جانب وزارة الطيران المدنى وسلطة الطيران المدني، والتعاون المستمر مع شركائنا في مصر للطيران كما أن توقيع الاتفاقيات الجديدة مع كبار مصنعي الطائرات يُمثل خطوة هامة لتعزيز كفاءتنا التشغيلية وتوسيع شبكتنا العالمية"، مؤكدًا أن الشركة ستواصل خطتها في تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر، وبناء شراكات فعالة تساهم في تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية بما يدعم من وضعية قطاع الطيران المدني المصري إقليميًا وعالميًا.

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