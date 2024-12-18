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السياحة والآثار تختتم اليوم تلقى طلبات الشركات للحصول على حصة الحج المباشر - أخبار كلمتك

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السياحة والآثار تختتم اليوم تلقى طلبات الشركات للحصول على حصة الحج المباشر - أخبار كلمتك

السياحة والآثار تختتم اليوم تلقى طلبات الشركات للحصول على حصة الحج المباشر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:10 صباحاً - تختتم وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، تلقي طلبات شركات السياحة للمشاركة في باقات الحج المباشر والمخصصة للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بقرعة الحج أو قيامهم بعمل مناسك الحج خلال آخر 5 سنوات.

 

طرح برامج وباقات الحج السياحي

وأوضحت غرفة شركات السياحة، أنه يمكن لشركات السياحة الاشتراك في تلك باقات الحج المباشر من خلال التقدم بطلب لمكتب الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية موضحًا به العدد الذي ترغب الشركة في تنفيذه حتى يتسنى للجهة الإدارية الموافقة وفقا لما تراه مناسبا، وذلك بحد أقصى اليوم الأربعاء.

معايير اختيار برامج وباقات الحج السياحي 

وكانت غرفة شركات السياحة قد أعلنت توفير فرص حج من خلال طرح باقات حج مميزة للمواطنين دون قيد أو شرط على المواطن وذلك تحت مظلة رقابة من الجهة الإدارية تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين وفق تعاقد تبرمه الشركة مع المواطن في تنفيذ تلك البرامج.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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