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لو مسافر.. اعرف مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم - أخبار كلمتك

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لو مسافر.. اعرف مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم - أخبار كلمتك

لو مسافر.. اعرف مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:36 صباحاً - مواعيد قطارات اليوم.. كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، عن جدول مواعيد القطارات المكيفة والروسية والتالجو العاملة على خط «القاهرة - الإسكندرية» والعكس.

مواعيد قطارات اليوم

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القطارات المكيفة والروسي على خط (القاهرة - الإسكندرية)

قطار رقم 903 مكيف (القاهرة ـ الإسكندرية) يغادر الساعة 6.00 صباحًا.

قطار رقم 905 مكيف (القاهرة ـ الإسكندرية) مباشر يغادر الساعة 9.00 صباحًا.

قطار رقم 901 مكيف (القاهرة ـ الإسكندرية) يغادر الساعة 8.10 صباحًا.

قطار رقم 911 مكيف (القاهرة ـ الإسكندرية) موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

قطار رقم 913 مكيف (القاهرة ـ الإسكندرية) يغادر الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 مكيف (القاهرة ـ الإسكندرية) مباشر/ الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 مكيف (القاهرة ـ الإسكندرية) / الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 915 مكيف (القاهرة ـ الإسكندرية)/ الساعة 15.35 عصرا.

قطار رقم 921 مكيف (القاهرة ـ الإسكندرية)/ الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 925 مكيف (القاهرة ـ الإسكندرية) / الساعة 17.10 مساء.

قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية/ الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية/ الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (روسي)/ الساعة 13.25 ظهرا.

قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (روسي)/ الساعة 16.30 ظهرا.

قطار 3023 ثالثة مكيفة (القاهرة ـ الإسكندرية) / محطة القاهرة الساعة 17:00

قطار 3009 ثالثة مكيفة (القاهرة - الإسكندرية) / الساعة 07:10 مساءً.

قطار 3022 ثالثة مكيفة (المنصورة - الإسكندرية) / الساعة 07:15 مساءً.

قطار 934 مكيف (الإسكندرية - الأقصر)/ الساعة 10:15 مساءً.

القطارات المكيفة والروسي على خط (الإسكندرية - القاهرة)

قيام قطار 8 روسي تهوية (الإسكندرية / القاهرة) الساعة 5:10.

قطار 3024 ثالثة مكيفة (الإسكندرية / القاهرة) الساعة 10:00.

قطار رقم 902 مكيف (الإسكندرية ـ القاهرة) يغادر الساعة 6.00 صباحًا.

قطار رقم 906 مكيف (الإسكندرية ـ القاهرة) مباشر يغادر الساعة 7.00 صباحًا.

قطار رقم 900 مكيف (الإسكندرية ـ القاهرة) يغادر الساعة 8.15 صباحًا.

قطار رقم 912 مكيف (الإسكندرية ـ القاهرة) موعد قيامه الساعة 11.30 صباحًا.

قطار رقم 914 مكيف (الإسكندرية ـ القاهرة) موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 916 مكيف (الإسكندرية ـ القاهرة) مباشر يغادر الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 922 مكيف (الإسكندرية ـ القاهرة) يغادر الساعة 15.30 عصرا.

قطار رقم 928 مكيف (الإسكندرية ـ القاهرة) يغادر الساعة 15.00 مساء.

قطار رقم 930 مكيف (الإسكندرية ـ القاهرة) يغادر الساعة 20.10 مساء.

قطار رقم 920 مكيف (الإسكندرية ـ طنطا) يغادر الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 18 روسي (الإسكندرية ـ القاهرة) يغادر الساعة 13.10 ظهرا.

قطار رقم 28 روسي (الإسكندرية ـ القاهرة) يغادر الساعة 20.20 مساء.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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