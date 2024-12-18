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التعليم تكشف حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي بداية من العام الدراسي المقبل - أخبار كلمتك

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التعليم تكشف حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي بداية من العام الدراسي المقبل - أخبار كلمتك

التعليم تكشف حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي بداية من العام الدراسي المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:45 مساءً - إلغاء الصف السادس الابتدائي.. أثارت الأنباء التي تداولتها بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي، جدلًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور.

إلغاء الصف السادس الابتدائي

تداولت بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإلغاء الصف السادس الابتدائي بداية من العام الدراسي المقبل 2025، ون المقرر أن يعلن عن هذا القرار قريبًا.

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي

التعليم ترد على شائعة إلغاء الصف السادس الابتدائي

ومن جانبها، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأنباء المتداولة بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي بداية من العام الدراسي المقبل، مؤكدة أن كل هذه الأنباء ليست لها أي أساس من الصحة ومجرد شائعات.

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أي تغييرات في نظام التعليم ستكون معلنة رسميًا عبر القنوات والصفحات الرسمية المعتمدة للوزارة، ولن يتم تنفيذ أي قرار دون طرحه للمجتمع بشكل واضح.

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وفي إطار متصل، تستعد المديريات التعليمية، لعقد وإجراء امتحانات نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، بداية يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى الخميس 23 من نفس الشهر.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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