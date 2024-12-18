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الرئيس السيسي يهنئ النيجر بذكرى إعلان الجمهورية.. ومملكة بوتان بالعيد القومي - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يهنئ النيجر بذكرى إعلان الجمهورية.. ومملكة بوتان بالعيد القومي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يهنئ النيجر بذكرى إعلان الجمهورية.. ومملكة بوتان بالعيد القومي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:47 مساءً - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الجنرال عبد الرحمن تياني رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن رئيس الدولة لجمهورية النيجر، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم إعلان الجمهورية.

وأوفد الرئيس السيسي، للتهنئة بهذه المناسبة محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية النيجر بالقاهرة.

كما بعث الرئيس السيسي، برقية تهنئة مماثلة إلى الملك جيجمي خيسار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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