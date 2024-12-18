الرئيس السيسي يهنئ النيجر بذكرى إعلان الجمهورية.. ومملكة بوتان بالعيد القومي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:47 مساءً - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الجنرال عبد الرحمن تياني رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن رئيس الدولة لجمهورية النيجر، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم إعلان الجمهورية.

وأوفد الرئيس السيسي، للتهنئة بهذه المناسبة محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية النيجر بالقاهرة.

كما بعث الرئيس السيسي، برقية تهنئة مماثلة إلى الملك جيجمي خيسار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.