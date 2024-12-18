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وزير الصحة: أزمة نقص الدواء ستنتهي بشكل كامل خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

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وزير الصحة: أزمة نقص الدواء ستنتهي بشكل كامل خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

وزير الصحة: أزمة نقص الدواء ستنتهي بشكل كامل خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن أزمة نقص الدواء ستنتهي بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أننا نواصل جهود زيادة معدلات إنتاج الدواء ونحتاج إلى تغيير ثقافة التعامل مع البدائل، مشيرا إلى أن مصر سجلت 5 أرقام قياسية في مجال الكشف وعلاج الأمراض السرطانية.

وكشف خالد عبد الغفار، عن تقديم 11 إجراء طبيا في تخصصات دقيقة بالمجان، مشيرا إلى أننا نجحنا في إعداد خريطة صحية لكامل الجمهورية.

وأضاف، مصر أصبحت أول دولة في العالم تحصل على الإشهاد الذهبي للخلو من فيروس سي، كاشفا عن ضم 12.08 مليون مواطن آخرين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أنه تم إصدار نحو 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنين الذين لا يغطيهم التأمين الصحي.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن منظومة التأمين الصحي تغطي حاليا نحو 70 مليون مواطن، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي حاليا نحو 6 ملايين مواطن في 6 محافظات.

وذكر الدكتور خالد عبد الغفار، أن حجم موازنات القطاع الصحي تضاعف 4 مرات في حوالي 10 سنوات، مشيرا إلى أننا نمتلك منظومة صحية مستقرة وتشهد تطورا ملحوظا، مؤكدا أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي مستقبل الرعاية الصحية في مصر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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