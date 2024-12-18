روشتة نصائح لتجنب فقدان حقيبة السفر في المطار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:10 صباحاً - تعتبر حقيبة المسافر عبارة عن دولاب مصغر لاحتياجاته، ويعتبر فقدان الحقائب أثناء رحلة السفر من أكثر الأشياء التي قد تعكر صفو الرحلة.

حقائب السفر

وفي ضوء ذلك نقدم لك مجموعة من الإرشادات البسيطة التي باتباعها تضمن عدم ضياع حقيبتك خلال سفرك وهي كالأتي:

•اكتب بياناتك الشخصية داخل الحقيبة وخارجها: الاسم والعنوان بالتفصيل، بلدك، رقم الهاتف، ولا تنسي مسار رحلتك المنطقة أو البلد المتوجه إليها.

• ضع علامة مميزة كلون أو ملصق علي الجزء الخارجي لحقائبك.

•قم بشحن الأمتعة الخاصة بك إلي البلد المتجه إليها من خلال عمليات الشحن، لتوفير وقت الوقوف في طابور فحص الأمتعة.

•سجل حقائبك في المطار في وقت مبكر قبل الرحلة بنحو ثلاثين دقيقة، لأن ذلك يزيد من فرصة أن تكون من ال99% الذين تتنظرهم حقائبهم في نهاية الرحلة.

• قبل مغادرة صالة المطار عليك بتفقد محتويات الحقيبة كاملة حتي تتأكد من عدم فقدان أي شئ.

•في حالة فقدان حقائب السفر توجه إلي مندوب التحميل بسرعة داخل المطار وقم بإبلاغه بموصفات الحقائب ومتي فقدتها حتي يتسني له العثور عليه بسرعة أكبر قبل ضياعها.

• يفضل حمل الأشياء الثمينة في حقيبة تلازمك وقت سفرك وعدم إيداعها في الحقائب حتي لا تتعرض للسرقة أو الضياع وحينئذ لن تتمكن من مطالبة إدارة المطار بها.

• وأخيرًا والحل الأسهل والبسيط التقط صورة بتلفونك المحمول لحقائبك، فهذه الصورة قد تساعدك في حالة فقدانها.

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