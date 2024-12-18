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الأزمات المالية تضرب أندية الدوري السعودي - أخبار كلمتك

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الأزمات المالية تضرب أندية الدوري السعودي - أخبار كلمتك

الأزمات المالية تضرب أندية الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:54 مساءً - الدوري السعودي، كشفت تقارير سعودية، عن أزمة مالية كبرى تضرب فريقين من بطولة دوري روشن السعودي  بسبب مستحقات اللاعبين.

 

وتعاني بعض الأندية الصاعدة حديثًا إلى الدوري السعودي من دفع مستحقات لاعبيها بشكل منتظم، وعلى رأس تلك الأندية الخلود والعروبة القادمين هذا الموسم من دوري يلو رفقة القادسية.

 

وخلال الساعات القليلة الماضية، خرجت بعض الأنباء عن رغبة لاعبين من خلال وكيلهما بفسخ التعاقد، وهما أليكس كويادو لاعب الخلود وإيمانويل بواتينج لاعب العروبة، وكلاهما لهما نفس الوكيل.

 

وأرسل الوكيل خطابًا رسميًّا إلى الناديين من أجل فسخ العقد لأنهما لم يدفعا راتبهما لمدة شهرين سابقين.

بجانب مقدم العقد المتفق عليه قبل الانتقال إليهما في الميركاتو الصيفي الماضي.

وبحسب برنامج “برا 18” عبر فضائية “SSC” أن الخلود أكد على التزامه الكامل بدفع راتب كويادو،وأن مطالبات الوكيل بفسخ العقد غير قانونية بالفعل في الوقت الحالي بعد الالتزام بكافة البنود.

وأكد  الوكيل يؤكد أن الخلود لم يدفع سوى شهر واحد مع مقدم العقد وبالتالي يصَر على فسخ العقد،بل وأن اللاعب الإسباني منتظم في تدريبات الفريق وليس صحيح ما تردد عن تخلفه عن المران بمعسكر الفريق بأبو ظبي.

وأشارت التقارير إلى أن موقف بواتينج غامضًا مع نادي العروبة وهل يرحل في الأيام القليلة المقبلة أم يستمر؟

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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