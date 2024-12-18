أردوغان يزور مصر غدًا لحضور قمة منظمة الدول الثماني النامية ويلتقي بالرئيس السيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:11 مساءً - أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيجري زيارة إلى مصر، غدا الخميس، وذلك لحضور اجتماع القمة الحادية عشرة، لمنظمة الدول الثماني النامية (D-8).

الاستثمار في الشباب

وسيلقي أردوغان، كلمة أمام القمة، التي ستعقد تحت عنوان (الاستثمار في الشباب، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد).

كما سيحضر الجلسة الخاصة حول الوضع في فلسطين ولبنان.

القضايا العالمية والإقليمية الراهنة

وسيجري الرئيس أردوغان، اجتماعات ثنائية، مع نظرائه المشاركين في القمة، حيث سيتبادل الأفكار مع رؤساء الدول والحكومات، حول القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، وخاصة سوريا وفلسطين.

وتحضر مصر لقمة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8، المرتقبة في 19 ديسمبر، وذلك لأول مرة منذ 24 عاما.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادى D8 فى نسختها الحادية عشرة، غدًا الخميس، بمشاركة رفيعة من قادة “تركيا وإيران ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا”، فيما يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، القمة بدعوة مصرية.

وانطلقت اليوم إجتماعات وزراء خارجية منظمة الدول الثماني النامية

وبدأت في القاهرة، أمس الثلاثاء، الأعمال التحضيرية للقمة على مستوى المفوضين، وانطلقت اليوم اجتماعات وزراء خارجية دول المنظمة، الأربعاء، للبحث في الموضوعات التي ستعرض على اجتماع قمة قادة المنظمة، غدًا الخميس، وفق الخارجية المصرية.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها

وتأسست مجموعة دول الثماني النامية (D - 8)، عام 1997 في إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي: بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا.

ويشارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم فى الاجتماع الـ 21 لمجلس وزراء وزراء خارجية الدول الأعضاء فى مجموعة الثمانية (D 8)، بأحد الفنادق الكبرى في العاصمة الإدارية الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.