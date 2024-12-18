واشنطن ترد على ضلوعها في اغتيال جنرال روسي كبير في أوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:05 صباحاً - أكدت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أن لا علاقة لها بعملية اغتيال ضابط رفيع المستوى في الجيش الروسي أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنها، لكنها نددت بـ"الفظاعات" التي ارتكبها.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، تعليقا على مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، إيجور كيريلوف: "يمكنني أن أقول لكم إن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق (بالعملية) ولا علاقة لها بها".

لكنه أشار إلى تقييمات أمريكية سابقة تفيد بأن كيريلوف الذي يعد أعلى شخصية عسكرية روسية يتم اغتيالها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، أمر باستخدام مواد تستعمل في ضبط أعمال الشغب داخل ميدان المعركة في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال ميلر: "كان جنرالًا تورط في عدد من الفظاعات. تورط في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الجيش الأوكراني".

واتّهمت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الغرب في منشور على تلجرام بــ "التواطؤ" في عملية الاغتيال التي وقعت صباحا في موسكو.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن "لم تكن على علم مسبق بالعملية ولا ندعم أو نسهل هذا النوع من الأنشطة".

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