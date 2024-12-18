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اشتعال النيران في مستشفى كمال عدوان بعد استهدافها من جيش الاحتلال (فيديو) - أخبار كلمتك

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اشتعال النيران في مستشفى كمال عدوان بعد استهدافها من جيش الاحتلال (فيديو) - أخبار كلمتك

اشتعال النيران في مستشفى كمال عدوان بعد استهدافها من جيش الاحتلال (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:05 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن آليات جيش الاحتلال، استهدفت  فجر اليوم الأربعاء، مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، مما أسفر عن اشتعال النيران داخل قسم العناية المركزة.

اشتعال النيران في مستشفى كمال عدوان

ومن جانبه قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية: "تفاجأنا بدخول الآليات والجرافات إلى محيط المستشفى الذي سبقه استهداف مخيف لمنازل المواطنين في محيطه وكنا نسمع إطلاق النيران والقذائف دون أن نتمكن من عمل شيء".

— Newpress | نيو برس (@NewpressPs) https://twitter.com/NewpressPs/status/1869245102222356890?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضاف أبو صفية  في فيديو مسجل من أمام القسم الذي ظهر الدخان ينبعث منه "جرى إطلاق النار بشكل مفاجئ وجنوني على المستشفى بكافة أنواع الأسلحة، وتعمد الاحتلال استهداف قسم العناية المركزة بإطلاق النيران تجاهه بشكل واضح".

الوضع في شمال قطاع غزة مأساوي 

وتابع: "قمنا بأعجوبة بإجلاء المرضى الذين كانوا على أجهزة التنفس الصناعي من قسم العناية المركزة واشتعلت النيران داخله"، مشيرًا إلى أنه "القسم الوحيد الموجود في شمال قطاع غزة".

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ووصف أبو صفية الوضع في المستشفى، خاصة قسم العناية المركزة "بالكارثي جدًّا وأنه ما زال خطيرًا".

ولفت إلى أن "العاملين حاولوا إطفاء النيران بأدوات بسيطة، لا سيما أن المستشفى يعاني من نقص في المياه منذ 8 أيام عقب استهداف جيش الاحتلال الخزانات وشبكة المياه".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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