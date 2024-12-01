القوات السورية ترسل "تعزيزات كبيرة" لتأمين حماة وريفها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:49 صباحاً - ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات السورية أعادت ترتيب مواقعها العسكرية في محافظة حماة وريفها، كما أرسلت "تعزيزات كبيرة" إلى مواقع إستراتيجية، وذلك وسط أنباء عن تقدم للفصائل المسلحة باتجاه المحافظة.

وقال المرصد إن القوات السورية قامت بتثبيت نقاط جديدة على أطراف حماة وريفها الشمالي، "بهدف تعزيز الطوق الأمني للمدينة ومنع أي محاولة تسلل أو دخول محتمل من قبل هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة".

وأضاف أن تلك التحركات العسكرية شملت إرسال تعزيزات كبيرة، إلى مواقع إستراتيجية في جبل زين العابدين وطيبة الإمام وقمحانة وخطاب، وسط استمرار وصول تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة.

وأشار المرصد إلى أن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)، والفصائل العاملة معها، تمكنت ضمن العملية التي أطلقت عليها اسم "ردع العدوان" من السيطرة على العديد من المدن والبلدات في ريف حماة الشمالي من بينها حلفايا، مورك، اللطامنة، كفرزيتا، قلعة المضيق، كفرنبودة، كرناز، لحايا، البويضة، لطمين، صوران، المغير، معردبس، بعد تقدمها إليها وتزامنًا مع مع انسحاب القوات الحكومية منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.