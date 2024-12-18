طهران: "ديون الأسد" ستسددها الحكومة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 06:50 صباحاً - أكدت طهران أن ديونها على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ستدفعها الحكومة السورية الجديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "إعادة فتح السفارة الإيرانية في سوريا مدرج على جدول أعمالنا، وسيتم تنفيذ هذا الإجراء عندما تتوفر الشروط اللازمة" وفق تعبيره.

وأشار بقائي في مؤتمر صحفي إلى أن "الديون الإيرانية التي كانت مترتبة على نظام الأسد، سيتحملها النظام السياسي الجديد في سوريا، وفقا لاتفاقيات ومعاهدات تستند إلى مبدأ خلافة الدول، وهو مبدأ معتمد في القانون الدولي".

وذكر بقائي أن الحديث عن وجود ديون لإيران على سوريا بحوالي 50 مليار دولار، "هي أرقام مبالغ فيها حقا"، دون أن يفصح عن حجم الديون الحقيقي.

وأضاف أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا "ليست قضية جديدة"، مؤكدًا إلتزام بلاده بـ"الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة"، بحسب تعبيره.

وحول الوجود الإيراني في سوريا، أوضح بقائي، أن "وجودها في سوريا كان استشاريا ولم تدعم أو تدافع أبدا عن أي شخص أو جماعة أو حزب معين في هذا البلد" وفق قوله.

وذكر أن "ما كان مهما بالنسبة لإيران في سوريا هو المساعدة في الحفاظ على أمن وسلامة أراضي سوريا كدولة مهمة في المنطقة، لأنها تعتقد بأن الأمن والاستقرار في كل دولة في المنطقة سيضمن الأمن والاستقرار في غرب آسيا".

وبدوره قال الخبير في القانون الدولي، إبراهيم العلبي، إنه "يمكن للحكومة السورية الجديدة أن تقول إنها لم تعد ملزمة بالاتفاقيات الإيرانية أو الديون في سوريا، عندها قد تقوم إيران برفع دعوى قضائية ضدها في محكمة دولية".

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام سورية، أنه "في حال لمست المحكمة أن إحدى تلك الاتفاقيات أو الديون فيه فعل قاهر (يضر بالأمن القومي أو بمصلحة الشعب السوري)، قد تقرر بطلانها أو عدم وجوب سدادها".

وذكرت تقارير مؤخرًا أن "إيران كانت تحاول الضغط على حكومة النظام السوري لاسترداد ديونها البالغة 50 مليار دولار أمريكي، منذ آخر زيارة أجراها الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، إلى دمشق في شهر مايو 2023".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.