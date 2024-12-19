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كان بيتعامل مع محترمين، ماذا يقصد عمرو مصطفى بتصريحه المبكي في حفل تكريم اسم محمد رحيم (صور) - أخبار كلمتك

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كان بيتعامل مع محترمين، ماذا يقصد عمرو مصطفى بتصريحه المبكي في حفل تكريم اسم محمد رحيم (صور) - أخبار كلمتك

كان بيتعامل مع محترمين، ماذا يقصد عمرو مصطفى بتصريحه المبكي في حفل تكريم اسم محمد رحيم (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:55 صباحاً - أثار المطرب والملحن عمرو مصطفى الجدل بعد حضوره حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية وسط عدد كبير من نجوم الفن. 

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عمرو مصطفى في حفل تكريم اسم محمد رحيم 

وتحدث عمرو مصطفى وهو يبكي عن محمد رحيم وقال: "طلعنا سوا وكان أذكى مني لأنه كان بيتعامل مع فنانين محترمين". 

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وأثار تصريح عمرو مصطفى الجدل بشكل كبير، حيث ظن البعض  من الجمهور بأنه يلمح بهذه التصريحات عن الهضبة عمرو دياب، خاصة بعد أزمة الثنائي الشهيرة التي استمرت سنوات، قبل أن تصالح الثنائي في حفل اليالي المصرية السعودية والتي أقيمت في وقت سابق. 

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ومن ناحية أخرى كان قد فاجأ النجم تامر حسني الحضور، خلال حفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم بغنائه مع ابنته "ماس" أغنية لم تطرح  حتى الآن.

ودخلت ماس في نوبة بكاء عقب انتهائها من الغناء مع تامر حسني وقالت:" انت حققت لي حلمي بعد بابا شكرا يا تامر".

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وافتتح حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم الفنان محمد ثروت والذي تألق بأغنية يا مستعجل فراقي  وسط تفاعل كبير.

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وشارك  في حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم، كل من الفنان تامر حسني ومحمد محيي ولطيفة وشذى ولطيفة ومحمد ثروت ومي فاروق وهيثم شاكر بالإضافة إلي إيهاب توفيق وسوما.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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