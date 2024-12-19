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بعد فوز فريق Mandalab بلقب ArabsGotTalent، تعرف على قيمة الجائزة (فيديو) - أخبار كلمتك

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بعد فوز فريق Mandalab بلقب ArabsGotTalent، تعرف على قيمة الجائزة (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد فوز فريق Mandalab بلقب ArabsGotTalent، تعرف على قيمة الجائزة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - فاز فريق Mandalab المكون من دول المغرب وفرنسا والجزائر، بلقب الموسم السابع من ArabsGotTalent، في مفاجأة غير متوقعة وذلك بعد الأداء المبهر الذي قدمه على مدار حلقات البرنامج.

 

جائزة ArabsGotTalent في الموسم السابع

وحصل فريق Mandalab المغربي الفرنسي الجزائري، عقب تحقيق لقب الموسم السابع من ArabsGotTalent، على جائزة مالية قيمتها 250 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

https://x.com/i/status/1869499189341675756

برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي، وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

 

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم إلى آخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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