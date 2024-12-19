شعبة المخابز تكشف مصير رغيف الخبز المدعم بعد التحول إلى الدعم النقدي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:01 صباحاً - قال خالد صبري المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أكثر من 63 مليون مواطن يستفيدون من منظومة دعم الخبز، والحكومة الآن تتجه إلى التحول إلى الدعم النقدي، وهو حصول المواطن على مبلغ مالى لشراء احتياجاته من السلع أو الخبز.

وأضاف لكلمتك أن دعم الحكومة بمنزلة “صلة الرحم” بين المواطن وحكومته، و85% من الشعب يحتاج إلى رغيف الخبز لأنه أصبح بندًا “ثقيلا”، بعد ارتفاع أسعار الخبز السياحي.

وأشار إلى أنه في حال رفع الحكومة يدها عن دعم الخبز، ميزانية المواطن ستختلف تمامًا وستتضاعف، والمواطن لا يتحمل ذلك، فقد يستغنى عن اللحوم أو الدواجن، لكن لا غنى عن رغيف العيش، فميزانية الخبز في أسرة تتكون من 4 أفراد قد تصل إلى 40 أو 50 جنيها يوميا، وهو ما يمثل عبئًا على المواطنين، مؤكدًا أن الدعم النقدى يجب أن يكون مشروطًا ويستخدم فقط في شراء الخبز والسلع.

وحول تأثر قطاع المخابز عند تطبيق الدعم النقدى، قال “صبرى“ إن قطاع المخابز لن يتأثر عند التحول إلى الدعم النقدي، لأنه قطاع منتج، ولا غنى للأسرة المصرية عن الخبز.

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