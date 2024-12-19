ضبط 27 جوال دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء في أوسيم (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:36 صباحاً - نفذت إدارة تموين أوسيم، بناءً على تعليمات مدير مديرية التموين بالجيزة، حملة مكثفة لمكافحة ظاهرة تهريب الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء.

أسفرت الحملة، التي قادتها سومة سعد مديرة إدارة تموين أوسيم، عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم المهرب وتحرير عدة محاضر جنح.

تفاصيل الحملة:

تم خلال الحملة ضبط كميات كبيرة من الدقيق المهرب حيث تم ضبط تروسيكل محمل بـ 15 جوال دقيق مدعم معاد تدويره، بالإضافة إلى ضبط مخزن يحتوي على 12 جوال دقيق مدعم.

كما تم تحرير محضر جنحة ضد مستودع بوتاجاز لعدم إعلانه عن الأسعار، وذلك استجابة لشكوى وردت للإدارة، وتحرير عدة تقارير إثبات حالة ضد مخابز بلدية لارتكابها مخالفات مثل نقص الوزن وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجن.



كما تم سحب عينات من الدقيق المضبوط وإرسالها إلى معامل الوزارة المركزية بمدينة العبور لتحليلها.



وأكدت إدارة تموين أوسيم على استمرارها في تنفيذ مثل هذه الحملات بشكل دوري ومكثف، وذلك للقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق المدعم وحماية حقوق المستهلكين. كما شددت على أهمية التزام المخابز والصناعات الغذائية بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في هذا القطاع.

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