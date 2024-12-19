وفاة الشيخ محمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:17 صباحاً - الساحة الجيلانية.. توفي منذ قليل فضيلة الشيخ محمد أحمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر، والملقب بـ"أسد الصالحين"، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد تعرضه إلى وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى الكرنك الدولي.

وفاة الشيخ محمد أحمد الجيلاني في الأقصر

وأكد مصدر طبي بمستشفى الكرنك بالأقصر بوسط مدينة الأقصر أن الشيخ محمد أحمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر مكث في العناية المركزة 10 أيام، تعرض إلى أزمة صحية شديدة، ومن المقرر أن يتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في مركز ومدينة الطود بجنوب محافظة الأقصر اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الساحة الجيلانية.