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وفاة الشيخ محمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر - أخبار كلمتك

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وفاة الشيخ محمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر - أخبار كلمتك

وفاة الشيخ محمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:17 صباحاً - الساحة الجيلانية.. توفي منذ قليل فضيلة الشيخ محمد أحمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر، والملقب بـ"أسد الصالحين"، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد تعرضه إلى وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى الكرنك الدولي.

وفاة الشيخ محمد أحمد الجيلاني في الأقصر

وأكد مصدر طبي بمستشفى الكرنك بالأقصر بوسط مدينة الأقصر أن الشيخ محمد أحمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر مكث في العناية المركزة 10 أيام، تعرض إلى أزمة صحية شديدة، ومن المقرر أن يتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في مركز ومدينة الطود بجنوب محافظة الأقصر اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الساحة الجيلانية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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