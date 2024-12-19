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بعد تصوير أولى مشاهدها، شخصية ياسمين عبد العزيز في فيلم "زوجة رجل مش مهم" - أخبار كلمتك

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بعد تصوير أولى مشاهدها، شخصية ياسمين عبد العزيز في فيلم "زوجة رجل مش مهم" - أخبار كلمتك

بعد تصوير أولى مشاهدها، شخصية ياسمين عبد العزيز في فيلم "زوجة رجل مش مهم" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:56 صباحاً - بدأت النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير أولى مشاهدها في فيلم زوجة رجل مش مهم بمشاركة أكرم حسني، بين الديكور الرئيسي للعمل.

 

وتلعب ياسمين عبد العزيز شخصية سيدة مرتبطة بأحد الرجال، لكنها تجد فيه صفات تجعله غير مهم عند الجميع، مما يجعلها تدخل في مشاكل معه، وتطلب منه أن يغير من شخصيته ليصبح مهم.

 

ويشارك بفيلم “زوجة رجل مش مهم” بجانب ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني وسيكون المخرج معتز التوني بديلًا للمخرج خالد جلال الذي كان من المفترض أن يخرج هذا العمل، ويأتي الفيلم من تأليف شريف الليثي.

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وكان المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، يعكف على الانتهاء من كتابة فيلم جديد للنجمة الكبيرة ياسمين عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن فكرة الفيلم قائمة على الدراما الكوميدية، إلا أن المهام الإخراجية ذهبت لمخرج الكوميديا معتز التوني.

 

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فيلم دراما كوميدي لـ ياسمين عبد العزيز

وقال خالد جلال إن ياسمين عبد العزيز “هي ماركة مسجلة في النجاح وقريبة من الأسرة المصرية، وأنه عمل معها في أغلب أفلامها ومسلسلاتها”.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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