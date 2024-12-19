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تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية خلال تعاملات الأربعاء - أخبار كلمتك

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تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية خلال تعاملات الأربعاء - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية خلال تعاملات الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 03:45 صباحاً - رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسة أمس الأربعاء والتي تباين أداء مؤشراتها.


ففي المملكة العربية السعودية

انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14%وهي تقدر بـ 17 نقطة ليصل إلى 11929 بقيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال.


وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.12% وهي تقدر بـ 8 نقاط ليصل إلى 6532 نقطة بقيم تداول تجاوز 40 مليون دينار بنهاية جلسة التداول.


وفي الإمارات

ما زال التباين يسيطر على أداء المؤشرات حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 1.19% وهي تقدر بـ 61 نقطة ليصل إلى 5019 ويأتي هذا التراجع بعد سلسلة من ارتفاعات المؤشر لمدة 4 جلسات متتالية، وكانت الارتفاعات بسبب نتائج اعمال الشركات العقارية المقيدة في المؤشر بعد طفرة المبيعات غير المسبوقة التي حققتها.


وانعكست ذلك على سوق دبي الذي ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.22% وهي تقدر بـ 21 نقطة ليصل إلى 9282 نقطة بقيم تداول إجمالية للأسواق تقارب 3 مليارات درهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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