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الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة لعام 2025 - أخبار كلمتك

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الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة لعام 2025 - أخبار كلمتك

الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة لعام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:20 صباحاً - مع قرب بداية العام الجديد 2025 يزداد البحث من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة حول، الأوراق الشروط المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة لعام 2025

 

الأوراق الشروط المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة لعام 2025

ومن خلال السطور التالية نستعرض، الأوراق الشروط المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة لعام 2025.

 

شروط  الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025

وحول الأوراق الشروط المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة لعام 2025، فإن شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة تضمنت ما يلي:

 

1- أن لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عامًا، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

الأوراق الشروط المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة لعام 2025، كلمتك

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

5- عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية:

ـ ملكية أرض زراعية ( نصف فدان فأكثر ).

ـ إيجار أرض زراعية ( فدان فأكثر ).

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ ملكية محل تجاري أو أكثر ( مسجلة أو غير مسجلة ).

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجارة( ثلاثة أو أكثر ).

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (باشتراك تأميني).

 

الأوراق المطلوبة للحصول علي معاش تكافل وكرامة 2025

صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.


صور قسيمة الزواج أو الطلاق.


صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.
صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.
صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
صورة إقرار الوصاية للأيتام.
صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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