هيئة الدواء المصرية تكشف عدد الاستشارات الدوائية التي تلقتها من المحافظات خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:51 صباحاً - أعلنت هيئة الدواء المصرية أنه في إطار حرصها على الاستجابة للاستفسارات الدوائية للمواطنين ومقدمي الرعاية الصحية وذلك من خلال خدمة "الاستفسار عن معلومات دوائية موثوقة" عبر القنوات الرسمية المعتمدة؛ فقد بلغ عدد الاستشارات التي تلقتها خلال العام الجاري 1230 استشارة دوائية.

خدمة “الاستفسار عن معلومات دوائية موثقة”

وأوضحت الهيئة أن خدمة "الاستفسار عن معلومات دوائية موثقة " تهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموضوعية حول الأدوية والمستحضرات الصيدلية بناءً على الأدلة العلمية المحدثة ونشر الوعي المجتمعي حول الاستخدام الآمن للأدوية، وتثقيف كل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية لضمان الاستخدام الأمثل للأدوية وتحقيق النتائج العلاجية المرجوة من خلال فريق متخصص من الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات باستخدام منهجية علمية دقيقة وفقًا لحالة كل مستفسر.

وأشارت الهيئة إلى أن البيانات أظهرت أن القاهرة الكبرى هي الأكثر استخداما لهذه الخدمة، كما تصدرت محافظتا الغربية والشرقية في منطقة الدلتا، بينما جاءت محافظة الإسكندرية في الوجه البحري، تليها محافظة أسيوط ومحافظة بني سويف في الوجه القبلي.



يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان سلامة المرضى وتحقيق الاستخدام الأمثل للأدوية بما يساهم في تحسين الصحة العامة للمجتمع.

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