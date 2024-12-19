الجمارك المصرية والكورية تبحثان سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال التجارة الإلكترونية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:01 صباحاً - بحث أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الأربعاء، مع رئيس قسم تخطيط البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجمارك الكورية والمسؤول عن مشروع نظام التخليص الإلكتروني، كيم كي دونج، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال التجارة الإلكترونية.

وذكرت المصلحة - في بيان اليوم الأربعاء - أن هذا التعاون يمثل خطوة إيجابية نحو تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في مصر، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد.

ولفتت إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى وضع اللمسات الأساسية لدراسة الجدوى الخاصة بمشروع تطوير نظام التخليص الإلكتروني للتجارة الإلكترونية في مصر.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق العديد من الفوائد التي من شأنها تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في مصر، منها تسريع إجراءات التخليص الجمركي للشحنات الإلكترونية من خلال أتمة الإجراءات وتقليل التدخل البشري، ومن ثم تسريع وتيرة التخليص على الشحنات، مما يقلل من وقت الانتظار ويسرع من حركة التجارة.

وأوضحت أنه يهدف أيضا إلى رفع كفاءة الأداء الجمركي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات مع الجانب الكوري، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، فضلا عن دعم نمو التجارة الإلكترونية في مصر من خلال توفير بيئة جمركية محفزة وفعالة وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

ولفتت إلى أن هذه الزيارة تعد خطوة مهمة في سبيل تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في مصر، وتعكس حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، كما تؤكد أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تواجه التجارة العالمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.