أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات | الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:01 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم اعتدال في الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء فيما تتساقط الأمطار على بعض المناطق بالمحافظات.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

الشبورة المائية

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه قد تكون الشبورة المائية صباحا كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار غزيرة

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا في المساء على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ تمتد خفيفة ليلا الى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وأن تشهد محافظة مطروح سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا وقد يصاحبها تساقط حبات البرد

حالة البحرين المتوسط والأحمر

كما أكد خبراء الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة الى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية شرقية، وأن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع والرياح السطحية شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس ١٩ ديسمبر حتى الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 14

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 20 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 20 13

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 13

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 14

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 13

دمياط 20 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 22 09

السويس 21 10

العريش 22 08

رفح 21 08

رأس سدر 23 10

نخل 19 04

كاترين 16 02

الطور 23 11

طابا 21 10

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 20 12

العلمين 19 13