على خطى الذهب، توقعات بقفزة خيالية في سعر الفضة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:56 صباحاً - توقع عدلي ميلاد عضو الغرف التجارية وأحد العاملين في قطاع الفضة، أن يرتفع الطلب على الفضة كمعدن الفترة المقبلة ودخولها في صناعات أخرى مما يرفع سعر الفضة مستقبلًا.

وأوضح «ميلاد» أن جرام الفضة يسجل الآن نحو 50 جنيهًا الآن ومن الممكن أن يرتفع إلى 100 جنيه خلال سنتين، مشيرًا إلى أن الاستثمار في السبائك الفضة ممكن أن تبدأ من 5000 جنيه، والسبائك تصل إلى 5 جرام وأكثر من حيث الوزن.

وشدد على الاستثمار في الفضة جيد وعلى العميل أن يقوم باختيار شركة مناسبة أو محل ثقة لشراء الفضة سواء مشغولات أو سبائك.

ضم معرض الذهب والمجوهرات نبيو ٢٠٢٤، عددًا من أصحاب العلامات التجارية المتخصصة في الفضة بأشكالها المختلفة داخل المعرض، حيث قدم المشاركون عددا كبيرا من السبائك والمشغولات الفضية داخل المعرض.

وأكد العاملون في مجال الفضة أن الاستثمار في السبائك يبدأ من 2000 جنيه للسبيكة 31 جرام فضة، بينما السبيكة الـ 500 جرام تصل إلى 28 ألف جنيه.

وأكد العارضون أن سعر جرام الفضة الخام اليوم يصل إلى 53 جنيها، وأن هناك إقبالًا على شراء السبائك بصورة أفضل وأكبر خلال السنوات الأخيرة، مع توجه المستهلكين نحوها، وهو ما دفع الشركات إلى تصميم سبائك فضية.

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