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مليون إسرائيلي يهرعون إلى الملاجئ وتضرر مبنى لسقوط صاروخ في تل أبيب (فيديو) - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:25 صباحاً - أفاد إعلام إسرائيلي، بأن أكثر من مليون شخص هرعوا إلى الملاجئ عقب سقوط صاروخ شرق تل أبيب، وسماع دوي صفارات الإنذار بتل أبيب.

 

انتشار سيارات الإسعاف

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي جرى إطلاقه من اليمن، كما أن سيارات الإسعاف تنتشر في تل أبيب.

وتحدثت عن إصابات مادية ببعض العجلات والسيارات في تل أبيب، وأيضًا تضررت إحدى المدارس بالمدينة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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