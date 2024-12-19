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عمالقة تصدح في الآفاق، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

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عمالقة تصدح في الآفاق، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

عمالقة تصدح في الآفاق، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:25 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، الخميس، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


6:40 ص تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب  وما تيسر من سورة الأحزاب  10ق.


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة طه  30ق.


00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد هليل وما تيسر من سورتي النحل - الإسراء (بمناسبة ذكراه) 30 ق.


44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمد الصيفي وما تيسر من سورة الكهف 15 ق.


10:45 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ نصر السعيد محمد وما تيسر من سورة  الزخرف  15ق.


11:05 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمد هليل وما تيسر من سورة القصص العنكبوت والشعراء والمعارج والقيامة (بمناسبة ذكراه) 40 ق.


11:57 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  فرج الله الشاذلي وما تيسر من سورتي الصافات / ص 30.


13:04: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ صلاح يوسف وما تيسر من سورة فاطر 15 ق.


13:29 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمد فريد السنديونى وما تيسر من قصار السور 15ق.


أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/إبراهيم سلامة  5ق الساعة 14.45


مصحف مجود للشيخ محمد صديق المنشاوي من سورتى الزمر غافر 29 ق.


16:05 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ محمد هليل وما تيسر من سورة أل عمران 15ق.

16:22 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ/ طه الفشني وما تيسر من سورتى الأنفال/ النصر 15ق.

 
17:04 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد الليثي وما تيسر من سورة يوسف  30ق. 

18:27 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان  وما تيسر من سورة مريم 30ق.


19:42 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد هليل وما تيسر من سورة يونس ( بمناسبة ذكراه) 30 ق.


21:17 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى  وما تيسر من سورتي ق/الرحمن  44 ق.


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة آل عمران 42 ق.


24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد هليل/ وما تيسر من سورتى الأنعام والانشقاق  44 ق.


01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد السميع عيسى  وما تيسر من سورة طه   15ق.


02:23 (بعد منتصف الليل) للشيخ على حجاج السويسى وما تيسر من سورة الشعراء 15ق.


03:44 (بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمي/ وما تيسر من سورة إبراهيم  30 ق.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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