الرياضة - 08:36 - انخفاض متتالي لـ سعر الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:36 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. واصل سعر الذهب تراجعه داخل محلات الصاغة، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، فتراجع سعر الذهب عيار 24 عند مستوى 4274.25 جنيه للبيع، و 4251.5 جنيه للشراء، وجاء ذلك التراجع بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19 ديسمبر سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4274.25 جنيه 4251.5 جنيه عيار 22 3918 جنيها 3897.25 جنيه عيار 21 3740 جنيها 3720 جنيها عيار 18 3205.75 جنيه 3188.5 جنيه عيار 14 2493.25 جنيه 2480 جنيها عيار 12 2137.25 جنيه 2125.75 جنيه

سعر الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر

سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4274.25 جنيه للبيع، و 4251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 تراجعا داخل محلات الصاغة عند 3918 جنيها للبيع، و 3897.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

تراجع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3740 جنيها للبيع، و 3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3205.75 جنيه للبيع، و 3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

انخفض سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2493.25 جنيها للبيع، و 2480 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر تراجعا عند 2137.25 جنيه للبيع، و 2125.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر حالة من التراجع عند 1602.75 جنيه للبيع، و 1594.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراجع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس ليسجل 29920 جنيها للبيع، و 29760 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2606.94 دولار للبيع، و 2606.67 دولار للشراء.