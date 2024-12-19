مشاهير العرب - بعد عرض الحلقة الأخيرة.. مسلسل «رقم سري» يتصدر الأكثر مشاهدة على watch it - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:40 صباحاً - حقق مسلسل «رقم سري» بطولة ياسمين رئيس، المركز الأول في الأكثر مشاهدة عبر منصة watch it، وذلك بعد ساعات من عرض حلقته الأخيرة، واكتشاف قاتل ندى عشماوي.

وتصدر مسلسل رقم سري المركز الأول، ويليه مسلسل ساعته وتاريخه، عبر منصة watch it الرقمية.

الحلقة الأخيرة من مسلسل رقم سري

في الحلقة الـ30، بدأت كل الخيوط تتشابك ببعضها البعض، واتضح أن ليلة الحادث بالحفل داخل غرفة ندى عشماوي، قد اقتحم عمرو أنيس عليها الغرفة بعد قطع الكهرباء، وأجبرها على أن تحول له مبلغاً مالياً، ونشأ بينهما مشاجرة كبيرة أدت إلى ضربه على رأسها ثم ألقى بها من النافذة، وسقطت أمام الجميع في الحفل.

استغل عمرو أنيس الخلافات التي دارت بينها وبين «لقاء» طليقته التي تجسد دورها الفنانة ياسمين رئيس، وقرر أن يقوم بأعمال ملتوية من أجل إثبات التهمة على لقاء.

أبطال مسلسل رقم سري

ويضم مسلسل رقم سري، في بطولته نخبة من نجوم الفن أبرزهم: الفنانة ياسمين رئيس، وصدقي صخر، وناردين، ورامي الطمباري، وفرج، وعمرو وهبة، وأحمد الرافعي. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمود عبد التواب.