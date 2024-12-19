الأسباب الحقيقية لغياب طاهر محمد طاهر عن مباراة بلوزداد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:06 مساءً - تأكد غياب طاهر محمد طاهر عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام بلوزداد بعد شكواه من كدمة قوية في ركبته بعد مباراة باتشوكا في نصف نهائي بطولة الإنتركونتننتال، وهو الأمر الذي جعل كولر يقوم بتجهيز رضا سليم للمشاركة في المباراة بشكل أساسي، خاصة بعد غياب بيرسي تاو عن تدريبات الفريق الأيام الثلاثة الماضية بعد إصابته بنزلة برد.

قلق في الاهلي من إصابة طاهر

وعلمت “كلمتك” أن غياب طاهر عن المباراة بسبب تعرضه لكدمة قوية في ركبته أثناء مباراة باتشوكا أدت إلى تورم ركبة اللاعب؛ مما جعل هناك مخاوف من إصابة اللاعب في أربطة الركبة إلا أن الأشعة التي أجراها اللاعب أكدت وجود كدمة قوية في الركبة.

تدريبات تأهيلية وعلاجية للاعب

ويخضع طاهر محمد طاهر لتدريبات علاجية وتأهيلية في جمانزيوم لنادي استعدادًا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن تحدد الأشعة التي سيقوم اللاعب بالخضوع لها على الركبة مدة غيابه.

ومنح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية، اليوم الخميس، في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد بالجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعود الفريق في العاشرة صباح غد الجمعة لمواصلة تدريباته الجماعية بملاعب النادي بمدينة نصر، على أن يختتم الفريق تدريباته في السادسة مساء السبت على يدخل بعدها معسكرًا مغلقًا في أحد فنادق التجمع الخامس استعدادًا للقاء الأحد أمام شباب بلوزداد.

تفاصيل إصابة الشناوي

قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي:، إن الإصابة التي تعرض لها الحارس محمد الشناوي في مران أمس عبارة عن كدمة خفيفة بالكتف اليمنى، تسببت في بعض الآلام المؤقتة له، وأنها ستزول تدريجيًّا، وحالته مطمئنة.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد في تمام الساعة السادسة يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.