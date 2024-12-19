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الرياضة - 10:20 - سعر الذهب في اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:20 - سعر الذهب في اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:20 - سعر الذهب في اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:20 صباحاً - سعر الذهب اليوم .. استقر سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية في الأعيرة المختلفة اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3740 جنيها للبيع، و 3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

تستعرض كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــا.

سعر الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

ثبت سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر في بداية التعاملات الصباحية عند 4274.25 جنيه للبيع، و 4251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 تراجعا داخل محلات الصاغة في بداية التعاملات الصباحية عند 3918 جنيها للبيع، و 3897.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر
سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر في بداية التعاملات الصباحية عند 3740 جنيها للبيع، و 3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة في بداية التعاملات الصباحية نحو 3205.75 جنيه للبيع، و 3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

هيمن سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي في بداية التعاملات الصباحية عند 2493.25 جنيها للبيع، و 2480 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر في بداية التعاملات الصباحية عند 2137.25 جنيه للبيع، و 2125.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر في بداية التعاملات الصباحية عند 1602.75 جنيه للبيع، و 1594.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس ليسجل 29920 جنيها للبيع، و 29760 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2606.94 دولار للبيع، و 2606.67 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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