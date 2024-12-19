الرياضة - 10:20 - سعر الذهب في اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:20 صباحاً - سعر الذهب اليوم .. استقر سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية في الأعيرة المختلفة اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3740 جنيها للبيع، و 3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

ثبت سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر في بداية التعاملات الصباحية عند 4274.25 جنيه للبيع، و 4251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 تراجعا داخل محلات الصاغة في بداية التعاملات الصباحية عند 3918 جنيها للبيع، و 3897.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر في بداية التعاملات الصباحية عند 3740 جنيها للبيع، و 3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة في بداية التعاملات الصباحية نحو 3205.75 جنيه للبيع، و 3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

هيمن سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي في بداية التعاملات الصباحية عند 2493.25 جنيها للبيع، و 2480 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر في بداية التعاملات الصباحية عند 2137.25 جنيه للبيع، و 2125.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر في بداية التعاملات الصباحية عند 1602.75 جنيه للبيع، و 1594.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس ليسجل 29920 جنيها للبيع، و 29760 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2606.94 دولار للبيع، و 2606.67 دولار للشراء.