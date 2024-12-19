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الرياضة - 09:55 - استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:55 - استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:55 - استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:55 صباحاً - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف طائرة مسيّرة "كواد كابتر" تجمعا للمواطنين في حي الزهور شمال مدينة رفح، جنوبا، كما استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع.

ويشهد مخيم جباليا شمالا غارات جويّة متتالية من قبل طائرات الاحتلال الحربية.

وفي حصيلة غير نهائية، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 45 ألفا و97 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107 آلاف و244 آخرين، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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