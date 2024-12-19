الرياضة - 12:47 - الرئيس الإيراني: «منظمة الدول الثماني» ستحقق العديد من الأهداف تحت قيادة السيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:47 مساءً - أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال كلمته بـ القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، أن مصر دولة كبيرة وصاحبة تاريخ عظيم، ودولة مهمة للغاية، ولديها الكثير من الموارد.

وأضاف: المنظمة ستحقق العديد من الأهداف تحت قيادة الرئيس المصري، داعيًا لمزيد من التعاون بين دول المنظمة لتحقيق صالح شعوبنا.

وتابع: يجب اتخاذ خطوات لمواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات، مضيفًا لدينا أفكار لدعم التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر لريادة الأعمال.

وكان الرئيس قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان، وقضية الأمن الغذائي، ومشكلة النازحين واللاجئين.

مجموعة دول الثماني النامية

تأسست مجموعة دول الثماني النامية (D - 8)، عام 1997 في إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي: بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، وتهدف المجموعة لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة.